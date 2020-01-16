Избивший мальчика охранник из Петрозаводска подозревается в насилии над еще одним ребенком

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 января. /ТАСС/. В уголовном деле, возбужденном в Петрозаводске в августе 2019 года после того, как охранник магазина избил подростка, появился второй потерпевший, тоже несовершеннолетний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Карелии.

Летом прошлого года работника частной охранной организации обвинили в превышении полномочий. Местные СМИ тогда писали, что мужчина избил мальчика, укравшего в магазине колбасу.

"Ведется следствие в отношении гражданина, в деле появился второй несовершеннолетний потерпевший", - сказала собеседница агентства.

Подробности дела не сообщаются. Известно только, что по второму эпизоду сейчас проводится экспертиза, а также, что ситуация произошла на рабочем месте охранника.