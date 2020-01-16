СК завершил расследование в отношении исполнителей убийства следователя Шишкиной

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух исполнителей убийства следователя МВД Евгении Шишкиной. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Абдулазиза Абдулазизова и его соучастника, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьями 105, 222 УК РФ (убийство организованной группой по найму, незаконный оборот оружия)", - сообщила Петренко.

По данным следствия, заказчиком убийства следователя Шишкиной является хакер Ярослав Сумбаев. По данным Интерпола, его и еще 28 человек в РФ обвинили в фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 млн рублей в 2013-2014 годах. Именно это дело в числе прочих расследовала Шишкина, которую убили 10 октября 2018 года в поселке Архангельское в Московской области. Следствие полагает, что мотивом убийства стала месть Сумбаева за уголовное преследование.

По версии следствия, Сумбаев для сбора информации о Шишкиной привлек Ивана Кочеткова, последний также разработал план путей отхода исполнителя убийства из поселка. В сентябре 2018 года Сумбаев, представляясь Мигелем Моралисом в одном из мессенджеров, привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот в свою очередь своего знакомого - Абдулазиза Абдулазизова. 10 октября 2018 года Абдулазизов дважды выстрелил в Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, она скончалась.

По уголовному делу проведено более 1500 следственных действий, в том числе около 1300 допросов, 70 судебных экспертиз. В ходе следствия исполнители полностью признали вину. "В результате проверок показаний на месте с Абдулазизовым в Москве-реке обнаружены выброшенные им пистолет и патроны. На частях оружия, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия, в ходе проведения генетических экспертиз обнаружены следы исполнителя убийства", - сообщила представитель СК.

Сумбаев экстрадирован из Грузии и арестован до 24 марта. СК России направил в Генеральную прокуратуру РФ необходимые документы для получения согласия Грузии на привлечение его к уголовной ответственности по делу об убийстве Шишкиной. Иван Кочетков объявлен в розыск.