Врачи провели операцию пострадавшей при стрельбе в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 16 января. /ТАСС/. Врачи завершили операцию женщине, которая тяжело пострадала при стрельбе на участке мирового суда в Новокузнецке. Ее состояние стабильно тяжелое, прогноз благоприятный, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе центра медицины катастроф Кемеровской области.

Женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, ей в лицо попала дробь, также она получила ранение нижних конечностей.