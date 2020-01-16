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Врачи провели операцию пострадавшей при стрельбе в Новокузнецке

Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии

КЕМЕРОВО, 16 января. /ТАСС/. Врачи завершили операцию женщине, которая тяжело пострадала при стрельбе на участке мирового суда в Новокузнецке. Ее состояние стабильно тяжелое, прогноз благоприятный, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе центра медицины катастроф Кемеровской области.

Женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, ей в лицо попала дробь, также она получила ранение нижних конечностей.

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"Операция завершена, женщина в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, жизненно важные органы не задеты, зрение сохранится, прогноз благоприятный", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о стрельбе в здании на улице Энтузиастов в Новокузнецке, где работают мировые судьи, поступило в скорую помощь утром в четверг. Следствие предварительно установило, что 45-летний мужчина с ружьем пришел в мировой суд и выстрелил в пристава, после чего прошел в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину-свидетеля.

Злоумышленника задержали судебные приставы и сотрудники Росгвардии. Пострадавший судебный пристав умер от огнестрельных ранений в машине скорой помощи. Возбуждено уголовное дело, из центрального аппарата СК в Новокузнецк направлены криминалисты.

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РоссияКемеровская область
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