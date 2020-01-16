Дело Вересова, обвиняемого в угрозах судье Криворучко, рассмотрят в особом порядке

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении жителя Удмуртии Алексея Вересова, которого обвиняют в угрозах столичному судье Алексею Криворучко, будет рассмотрено в особом порядке. Об этом ТАСС сообщил сам Вересов в здании Мещанского суда Москвы, где пройдет заседание по делу.

"Я заявил ходатайство об особом порядке, его удовлетворили", - сказал обвиняемый. Особый порядок подразумевает признание подсудимым вины в преступлении, после этого дело рассматривается без исследования доказательств. При этом подсудимому не могут назначить более двух третей от максимально возможного срока наказания.

Изначально Вересову вменялись публичные призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ), он содержался в СИЗО. Затем обвинение ему было переквалифицировано на ч. 1 ст. 296 УК РФ, он был отпущен под подписку о невыезде.

В ноябре СК РФ возбудил уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а также об угрозах убийством и причинением вреда здоровью (ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Тверского районного суда Москвы Алексея Криворучко. Публикации были посвящены процессу над Павлом Устиновым, которому Криворучко вынес приговор в виде реального срока лишения свободы за нападение на бойца спецназа ОМОН на несогласованном митинге 3 августа. Позднее Мосгорсуд смягчил Устинову наказание, заменив реальный срок лишения свободы условным.

В рамках расследования уголовного дела по фактам угроз судье были задержаны Евгений Ерзунов, Алексей Вересов и Сергей Половец. Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал Ерзунова на 110 тыс. рублей и отпустил в зале суда, а дело в отношении Половца было прекращено.