Замглавы и комиссия ФССП выехали на место стрельбы в суде в Новокузнецке

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Заместитель главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и комиссия центрального аппарата выехали на место стрельбы в суде в Новокузнецке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССП России.

"16 января совершено вооруженное нападение в здании судебных участков № 1 и 2 Новокузнецкого судебного района Кемеровской области. На место происшествия выехали заместитель директора Федеральной службы судебных приставов и комиссия центрального аппарата ФССП России", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение о стрельбе в здании на улице Энтузиастов в Новокузнецке, где работают мировые судьи, поступило в скорую помощь утром в четверг. Следствие предварительно установило, что 45-летний мужчина с ружьем пришел в мировой суд и выстрелил в пристава, после чего прошел в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину-свидетеля.

Злоумышленника задержали судебные приставы и сотрудники Росгвардии. Пострадавший судебный пристав умер от огнестрельных ранений в машине скорой помощи. Возбуждено уголовное дело, из центрального аппарата СК в Новокузнецк направлены криминалисты.