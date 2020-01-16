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В Ленобласти нашли мужчину, который пытался затащить ребенка в машину

Инцидент произошел 14 января у школы в Новой Ладоге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Мужчина, который пытался затащить ребенка в машину у школы в Новой Ладоге Ленинградской области, найден, он самостоятельно пришел в полицию. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

Инцидент произошел 14 января у школы, неизвестный схватил девочку за руку и пытался усадить в машину. При этом мужчина уверял девочку, что знает ее. Девочка смогла вырваться, после чего мужчина скрылся. После этого отец ребенка написал заявление в полицию.

"В ОМВД России по Волховскому району Ленобласти самостоятельно обратился 49-летний владелец указанного автомобиля, проживающий в Петербурге и работающий продавцом на одном из рынков. Данный гражданин был опрошен сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

В полиции не уточнили, с какой целью он схватил девочку, отметив при этом, что результаты опроса переданы в следственные органы.

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РоссияЛенинградская область
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