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Житель Сахалина напал на двух врачей скорой помощи

Злоумышленнику грозит штраф в размере до 40 тыс. рублей или арест до четырех месяцев

ТАСС, 16 января. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Долинска Сахалинской области после нападения на двух врачей скорой помощи, которые прибыли по вызову. ЧП произошло накануне. Об этом в четверг сообщается на сайте главка СК по Сахалинской области.

"Приехав по вызову фельдшеры обнаружили в квартире тело женщины, а также около 10 молодых людей и девушек. 20-летний местный житель стал предъявлять претензии фельдшерам, что они долго ехали. Один из фельдшеров достал сотовый телефон, чтобы вызвать сотрудников полиции из-за чего молодой человек вырвал из рук медицинского работника телефон, и ударил им по голове потерпевшего, от чего у него пошла кровь", - говорится в сообщении. Затем обвиняемый повредил кисть руки второго фельдшера.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит штраф до 40 тыс. рублей либо арест на срок до четырех месяцев.

Теги
РоссияСахалинская область
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