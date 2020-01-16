Житель Сахалина напал на двух врачей скорой помощи

ТАСС, 16 января. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Долинска Сахалинской области после нападения на двух врачей скорой помощи, которые прибыли по вызову. ЧП произошло накануне. Об этом в четверг сообщается на сайте главка СК по Сахалинской области.

"Приехав по вызову фельдшеры обнаружили в квартире тело женщины, а также около 10 молодых людей и девушек. 20-летний местный житель стал предъявлять претензии фельдшерам, что они долго ехали. Один из фельдшеров достал сотовый телефон, чтобы вызвать сотрудников полиции из-за чего молодой человек вырвал из рук медицинского работника телефон, и ударил им по голове потерпевшего, от чего у него пошла кровь", - говорится в сообщении. Затем обвиняемый повредил кисть руки второго фельдшера.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит штраф до 40 тыс. рублей либо арест на срок до четырех месяцев.