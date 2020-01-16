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Уголовное дело возбудили после неудачной попытки ограбления банка в Петербурге

Инцидент произошел 15 января на улице Савушкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о разбое возбуждено в Санкт-Петербурге после неудачной попытки ограбления банка группой вооруженных людей на улице Савушкина. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Попытка ограбления произошла вечером 15 января. Как сообщали ТАСС в полиции, в офис кредитного учреждения в доме №127 по улице Савушкина вошли четверо неизвестных и угрожая предметом, похожим на автомат, потребовали деньги. Сотрудники учреждения оказали сопротивление злоумышленникам, которые скрылись, ничего не похитив.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой). Сотрудники полиции предпринимают все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленников", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, в ходе разбирательства установлено, что налетчиков было двое. Они, угрожая оружием, требовали от кассира деньги, однако женщина отказалась их выдать.

Согласно данным сервиса Google Maps, в доме №127 по улице улице Савушкина в Петербурге расположен офис Райффайзенбанка. Похожий случай также на улице Савушкина произошел 17 декабря - тогда злоумышленники, угрожая оружием, похитили из другого банка около 5 млн рублей и скрылись. Было возбуждено дело о разбое.

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РоссияСанкт-Петербург
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