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Обновлено 

Девять судов Москвы проверяют после угрозы взрыва

В пресс-службе Мосгорсуда отметили, что людей эвакуировали из Басманного, Тверского, Мещанского, Щербинского, Савеловского и Зюзинского судов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кинологи проверяют девять московских судов после анонимных сообщений о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили сообщения об угрозе взрыва в еще четырех судах. Сейчас кинологи проверяют здания Головинского, Коптевского и Хамовнического судов", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что из-за угрозы взрыва люди были эвакуированы из Басманного, Тверского, Мещанского, Щербинского, Савеловского и Зюзинского судов.

Волна "минирований" в Москве началась ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, торговые центры, магазины, вузы. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

В новость были внесены изменения (10:55 время мск) — обновлена информация по тексту.

 

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