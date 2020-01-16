Храм Христа Спасителя в Москве проверяют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверяют храм Христа Спасителя и прилегающую территорию из-за анонимного сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в храм Христа Спасителя, информация проверяется, на месте работают сотрудники экстренных служб и кинологи с собаками", - сказал собеседник агентства. Анонимные сообщения с угрозами взрыва храма также поступали 13 и 15 января, после обследования территории оказалось, что информация ложная.

Ранее сообщалось, что из-за информации о минировании эвакуированы девять районных судов Москвы.

С ноября 2019 года сообщения о "минировании" регулярно поступают в суды, школы, торговые центры и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проверили все сообщения, ни одна угроза не подтвердилась.