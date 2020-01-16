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Обновлено 

Автобус съехал в кювет в Самарской области

Пострадали четыре человека

ТАСС, 16 января. Автобус съехал в кювет в Самарской области, четыре человека пострадали, говорится в четверг в распространенном пресс-службой ГУ МЧС по региону сообщении.

"В 9:47 мск поступило сообщение о съезде в кювет автобуса на участке автодороги Урал - Старая Рачейка - Смолькино в районе населенного пункта Заборовка. В результате ДТП погибших нет. Для обследования направлено четыре человека в ЦГБ города Сызрань", - сказано в сообщении.

В пресс-службе управления ГИБДД по области ТАСС сообщили, что по предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением. "Водитель автобуса не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность, не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево. В медучреждение доставлены четыре человека, мужчина и женщина отпущены на амбулаторное лечение, две женщины госпитализированы", - сообщили в МВД, уточнив, что в регионе наблюдается гололед.

Прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторную батарею транспортного средства, причины ДТП устанавливаются.

В новость внесены изменения (12:32 мск) - добавлены подробности.

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РоссияСамарская область
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