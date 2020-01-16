Источник: стрелявший в суде Новокузнецка был потерпевшим по делу о порче имущества

КЕМЕРОВО, 16 января. /ТАСС/. Мужчина, в четверг утром устроивший стрельбу в мировом суде Новокузнецка, в результате чего погиб один судебный пристав и ранена женщина, был потерпевшим в уголовном деле об умышленном уничтожении имущества - его сосед трактором повредил забор на приусадебном участке. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Стрелок - Пакалов Артем Викторович, Пакалов являлся потерпевшим по уголовному делу об умышленном уничтожении имущества. В мировом суде сегодня должно было рассматриваться дело по факту того, что ему [Пакалову] сосед повредил трактором забор на приусадебном участке, тем самым причинив ущерб. Участники дела встретились до начала заседания, произошел конфликт, после чего задержанный пошел в машину, взял ружье, вернулся в здание суда и начал стрельбу", - сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, между участниками судебного процесса имелся многолетний бытовой конфликт, они были соседями по приусадебным участкам. Летом 2018 года родственники соседа Пакалова - Сергея Чапайкина - якобы чуть не сбили его на машине. Пакалов же решил повредить их автомобиль, чем и вызвал конфликт, переросший в уничтожение имущества - Чапайкин протаранил на тракторе ворота дома и гаража Пакалова в селе Куртуково.

Сообщение о стрельбе в здании на улице Энтузиастов в Новокузнецке, где работают мировые судьи, поступило в скорую помощь утром в четверг. Следствие предварительно установило, что 45-летний мужчина с ружьем пришел в мировой суд и выстрелил в пристава, после чего прошел в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину-свидетеля. От полученных травм мужчина скончался, женщина находится в реанимации новокузнецкой больницы в стабильно тяжелом состоянии.

Злоумышленника задержали судебные приставы и сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело, из центрального аппарата СК в Новокузнецк направлены криминалисты.