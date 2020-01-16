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Полицейские задержали подозреваемых в вооруженном нападении и угоне машины в Петербурге

В городе объявляли план "Перехват"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскали и задержали злоумышленников, которых подозревают в том, что они в среду днем совершили вооруженное нападение на водителя люксового внедорожника в Санкт-Петербурге и похитили иномарку, после чего в городе ввели план "Перехват". Об этом сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

На водителя Range Rover напали днем в среду недалеко от станции метро "Елизаровская". Несколько человек подошли к машине, один из них сел в салон и угрожая, предположительно, автоматом, указал водителю выйти из машины. После этого внедорожник скрылся в сопровождении другой иномарки Audi A7.

"Сегодня около часа ночи сотрудниками полиции Невского района Петербурга похищенный внедорожник был обнаружен в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области у одного из домов на Садовой улице. Через два часа на Ивановской улице в Невском районе города по подозрению в преступлении задержаны двое граждан, 42 и 41 года. Один из них - уроженец Ингушетии, второй - гражданин закавказского государства", - сказал представитель ведомства.

Полиция считает, что у них были сообщники, которых сейчас разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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