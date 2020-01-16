Более 10 школ в Москве проверяют из-за угроз взрыва

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более 10 школ Москвы проверяют специалисты после анонимных сообщений с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимные сообщения с угрозами взрыва продолжают поступать в школы города, в настоящий момент их насчитывается более 10", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что десять районных судов Москвы и храм Христа Спасителя проверяют после сообщений о "минировании". Некоторые суды после проверки уже работают в штатном режиме, информация об угрозе взрыва оказалась ложной.

С ноября 2019 года сообщения о "минировании" регулярно поступают в суды, школы, торговые центры и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проверили все сообщения, ни одна угроза не подтвердилась.

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