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Обновлено 

Более 10 школ в Москве проверяют из-за угроз взрыва

Также сообщения о минировании поступили в 10 районных судов и храм Христа Спасителя

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более 10 школ Москвы проверяют специалисты после анонимных сообщений с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимные сообщения с угрозами взрыва продолжают поступать в школы города, в настоящий момент их насчитывается более 10", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что десять районных судов Москвы и храм Христа Спасителя проверяют после сообщений о "минировании". Некоторые суды после проверки уже работают в штатном режиме, информация об угрозе взрыва оказалась ложной.

С ноября 2019 года сообщения о "минировании" регулярно поступают в суды, школы, торговые центры и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проверили все сообщения, ни одна угроза не подтвердилась.

В новость были внесены изменения (12:13 время мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Россия
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Больницу им. Буянова на юге Москвы проверяют после сообщения с угрозой взрыва
Ранее сообщалось о "минировании" школ, районных судов и храм Христа Спасителя
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