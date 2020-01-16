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Массовое отравление в Кизляре
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Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре превысило 100 человек

По данным регионального Минздрава, состояние всех поступивших - легкой и средней степени тяжести
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© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

МАХАЧКАЛА, 16 января. /ТАСС/. Число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском городе Кизляре выросло с 75 до 102 человек, половина из них - дети. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения Дагестана.

"Всего в городской больнице Кизляра лечение от острой кишечной инфекции проходят 102 человека. Среди госпитализированных в ЦГБ города Кизляра 50 детей. Состояние всех поступивших - легкой и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациентов "в тяжелом состоянии нет, медицинская помощь всем им оказывается в полном объеме".

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Как сообщила пресс-служба, вопрос со вспышкой острой кишечной инфекции в Кизляре обсуждался сегодня на видеоселекторе с начальником ФКУ "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" МЧС России Александром Лекомцевым. Участие в нем приняли замминистра здравоохранения Дагестана Раиса Шахсинова, замглавы МЧС РФ по Дагестану Муслим Девришбеков и мэр Кизляра Александр Шувалов.

"Раиса Шахсинова доложила о положении дел в Кизляре на данный момент. Она отметила, что ситуация с ростом случаев заболевания острой кишечной инфекцией в Кизляре находится на контроле руководства Минздрава региона, которое регулярно мониторит обстановку и на месте оказывает всевозможную поддержку пациентам. Замминистра здравоохранения также детально рассказала о проводимых мероприятиях в городе и принимаемых мерах", - говорится в сообщении.

В завершении селектора, отметили в ведомстве, главе Кизляра дано поручение уделить "особое внимание повышению санитарно-гигиенического состояния города и активизировать информационную работу среди населения с привлечением всех местных СМИ и волонтерских организаций в этом направлении".

"Минздрав Дагестана призывает население города пить кипяченую или бутилированную воду, тщательно обдавать кипятком овощи и фрукты", - заключили в пресс-службе.

Подворные обходы и подвоз воды

Как ранее сообщила ТАСС представитель администрации Кизляра, в среду в городе увеличено количество бригад, которые проводят подворные обходы, к ним присоединились волонтеры - студенты медицинского училища. Также продолжается подвоз воды на дворовые территории. Всего в этих домах [в микрорайоне, где произошло отравление] проживает около 180 человек. Кроме того, идет замена ветхого водопровода на новый, прокладывается новая линия протяженностью 250 м. Произведено усиленное хлорирование воды, рассказала представитель администрации.

Ранее в среду СК РФ сообщил, что по факту отравления жителей Кизляра возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям.

В новость внесены изменения (12:21 мск) - добавлены подробности

Теги
РоссияДагестанМассовое отравление в Кизляре
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