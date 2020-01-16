{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Турции делегировали РФ расследование жесткой посадки самолета Nordwind в Анталье

Инцидент произошел 10 января. Никто не пострадал

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки самолета российской авиакомпании Nordwind, которая произошла 10 января в аэропорту турецкой Антальи из-за сильного ветра.

"Власти Турции приняли решение делегировать расследование происшествия государству эксплуатанта. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении на сайте МАК.

10 января лайнер А321-200 с бортовым номером VQ-BRS запросил экстренную посадку в Анталье в связи с задымлением. Во время посадки одно из шасси самолета от удара деформировало фюзеляж. Рейс выполнялся без пассажиров. Находившийся на борту экипаж воздушного судна не пострадал.

Теги
ТурцияРоссия
Реклама на ТАСС
Больницу им. Буянова на юге Москвы проверяют после сообщения с угрозой взрыва
Ранее сообщалось о "минировании" школ, районных судов и храм Христа Спасителя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС