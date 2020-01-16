Власти Турции делегировали РФ расследование жесткой посадки самолета Nordwind в Анталье

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки самолета российской авиакомпании Nordwind, которая произошла 10 января в аэропорту турецкой Антальи из-за сильного ветра.

"Власти Турции приняли решение делегировать расследование происшествия государству эксплуатанта. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении на сайте МАК.

10 января лайнер А321-200 с бортовым номером VQ-BRS запросил экстренную посадку в Анталье в связи с задымлением. Во время посадки одно из шасси самолета от удара деформировало фюзеляж. Рейс выполнялся без пассажиров. Находившийся на борту экипаж воздушного судна не пострадал.