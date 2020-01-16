Прокурор просит приговорить обвиняемого в угрозах судье Вересова к 170 тыс. рублей штрафа

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Гособвинитель потребовала приговорить жителя Удмуртии Алексея Вересова, обвиняемого в угрозах столичному судье Алексею Криворучко, к штрафу в размере 170 тыс. рублей. Об этом передает корреспондент ТАСС из Мещанского суда Москвы, рассматривающего это дело.

"Считаю необходимым приговорить Вересова к штрафу в 180 тыс. рублей, зачесть в срок наказания то время, что он провел в СИЗО, и назначить окончательное наказание в виде штрафа в размере 170 тыс. рублей", - сказала прокурор.

Ранее сообщалось, что Вересов заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, суд удовлетворил его просьбу. Он признал вину и попросил прощения за содеянное. Из материалов дела следует, что Вересов написал соцсетях комментарий в адрес Криворучко. Также в материалах указано, что подсудимый является безработным и перебивается случайными заработками.

Изначально Вересову вменялись публичные призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ), он содержался в СИЗО. Однако затем обвинение ему было переквалифицировано на угрозы убийством и причинением вреда здоровью (ч. 1 ст. 296 УК РФ), он был отпущен под подписку о невыезде.

В ноябре СК РФ возбудил уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности и об угрозах убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Тверского районного суда Москвы Алексея Криворучко. Публикации были посвящены процессу над Павлом Устиновым, которому Криворучко вынес приговор в виде реального срока лишения свободы за нападение на бойца спецназа ОМОН на несогласованном митинге 3 августа. Позднее Мосгорсуд смягчил Устинову наказание, заменив реальный срок лишения свободы условным.

В рамках расследования уголовного дела по фактам угроз судье были задержаны Евгений Ерзунов, Алексей Вересов и Сергей Половец. На прошлой неделе Мещанский суд Москвы оштрафовал Ерзунова на 110 тыс. рублей и отпустил в зале суда, а дело в отношении Половца было прекращено.