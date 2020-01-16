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Больницу им. Буянова на юге Москвы проверяют после сообщения с угрозой взрыва

Ранее сообщалось о "минировании" школ, районных судов и храм Христа Спасителя

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Городскую клиническую больницу имени В. М. Буянова на юге Москвы проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Экстренные службы направлены в больницу имени Буянова после анонимного сообщения о заложенной в здании бомбе", - сказал собеседник агентства.

В четверг в Москве сообщения о "минировании" приходили в более десяти школ, десять районных судов, храм Христа Спасителя. Некоторые суды после проверки уже работают в штатном режиме, информация об угрозе взрыва оказалась ложной.

Волна "минирований" началась с ноября 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины, вузы. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

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