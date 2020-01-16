Угроза взрыва в судах Петербурга оказалась ложной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва, которые поступили в районные суды Петербурга в четверг утром, оказались ложными.

"Смольнинский, Приморский, Октябрьский, Василеостровский, Красногвардейский районные суды возвращаются к работе", - сказано в распространенном объединенной пресс-службой судов города сообщении.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в четверг сообщения о минировании также поступили в несколько школ в разных районах города и в торгово-развлекательные комплексы. Большинство из объектов уже проверено, опасных предметов обнаружено не было.

Сообщения о "минировании" поступают в суды и другие учреждения Петербурга с ноября прошлого года почти каждый день. Информация, как выясняется в ходе проверок, оказывается ложной.