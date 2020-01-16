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Сообщения об угрозе взрыва поступили в суды Комсомольска-на-Амуре

Проводится эвакуация работников судов и посетителей

ТАСС, 16 января. Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в суды Комсомольска-на-Амуре. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

"Поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях судов, сотрудники эвакуированы", - сказал представитель администрации.

В городе два суда. Сейчас идет проверка зданий.

Массовая эвакуация детских садов, школ, университетов и других учреждений Дальнего Востока проводилась уже несколько раз в декабре прошлого года, а также в январе из-за угроз взрыва. Была прервана работа десятков учреждений. Все угрозы в результате не подтвердились.

Теги
РоссияХабаровский край
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