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Экс-замглавы таможни Подмосковья осудили на два года за попытку мошенничества

Его задержали с поличным при получении взятки в 11 млн рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Суд приговорил к двум годам бывшего замначальника Московской областной таможни Дениса Руденко, обвиняемого в покушении на мошенничество на 11 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщила Марковская. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество").

По данным следствия, вечером 28 ноября 2018 года в ресторане в Подмосковье обвиняемый ввел в заблуждение и получил от представителя коммерческой организации 11 млн рублей якобы за решение вопроса о непривлечении управленческих лиц компании к уголовной ответственности. Он был задержан с поличным следователями СК и сотрудниками ФСБ России.

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