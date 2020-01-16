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В Петербурге во время родов на дому умер младенец

Его матери потребовалась госпитализация

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Ребенок погиб при родах в квартире на проспекте Пятилеток в Невском районе Петербурга. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской прокуратуры.

"Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту гибели ребенка при родах в квартире на проспекте Пятилеток", - сказано в распространенном прокуратурой сообщении.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что мать погибшего младенца госпитализирована.

Похожий инцидент произошел в Петербурге меньше месяца назад. Младенец умер спустя несколько минут после появления на свет при родах на дому в Приморском районе города. Мать сама решила не ездить в больницу и позвала для помощи при родах свою знакомую, которая якобы обладала медицинской квалификацией.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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