Суд назначил штраф еще одному фигуранту дела об угрозах столичному судье Криворучко

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Мещанский суд приговорил жителя Удмуртии Алексея Вересова, обвиняемого в угрозах столичному судье Алексею Криворучко, к штрафу в размере 160 тыс. рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Мещанского суда Москвы, где рассматривается это дело.

"Суд постановил признать виновным Вересова и приговорить его к штрафу в размере 180 тыс. рублей, но с учетом срока, проведенного в СИЗО, снизить сумму до 160 тыс. рублей", - огласила решение судья Олеся Менделеева.

Прокуратура требовала приговорить Вересова к штрафу в 170 тыс. рублей. Адвокаты Мансур Гильманов и Максим Пашков просили освободить подсудимого от наказания с учетом признания им вины и того, что он некоторое время в ходе следствия содержался в СИЗО. Ранее сообщалось, что Вересов заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, суд удовлетворил его просьбу. Он признал вину и попросил прощение за содеянное.

Изначально ему вменялись публичные призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ), он содержался в СИЗО, затем обвинение ему было переквалифицировано на ч. 1 ст. 296 УК РФ, он был отпущен под подписку о невыезде.

В ноябре СК РФ возбудил уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а также об угрозах убийством и причинением вреда здоровью (ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Тверского районного суда Москвы Алексея Криворучко. Публикации были посвящены процессу над Павлом Устиновым, которому Криворучко вынес приговор в виде реального срока лишения свободы за нападение на бойца спецназа ОМОН на несогласованном митинге 3 августа. Позднее Мосгорсуд смягчил Устинову наказание, заменив реальный срок лишения свободы условным.

В рамках расследования уголовного дела по фактам угроз судье были задержаны Евгений Ерзунов, Алексей Вересов и Сергей Половец. Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал Ерзунова на 110 тыс. рублей и отпустил в зале суда, а дело в отношении Половца было прекращено.