Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Иван Павлов.

"Первый апелляционный суд удовлетворил нашу жалобу на продление ареста Цуркан. Ее уже выпустили из СИЗО", - сказал защитник. По его словам, Цуркан изменили меру пресечения на более мягкую. "Апелляционный суд назначил ей в качестве меры пресечения запрет определенных действий", - сказал он.

Цуркан находилась под арестом более 1,5 года; она содержалась в СИЗО "Лефортово". Ранее сообщалось, что Мосгорсуд продлил ей срок содержания под стражей до 15 марта 2020 года.

По версии следствия, Цуркан 16 августа 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдавии. Обвинение в окончательной редакции ей предъявлено по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), она утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности.