В Уфе возбудили уголовное дело после хлопка газа в жилом доме

УФА, 16 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после хлопка газа, произошедшего 15 января в жилом доме в Уфе, в результате чего пострадали три человека. Об этом в четверг журналистам сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Республике Башкортостан.

Хлопок газа произошел в двухэтажном жилом доме в Уфе по улице Пекинская, 16. В одной из квартир произошло обрушение. В результате происшествия пострадали три человека, 28 жильцов эвакуировались самостоятельно. Всего в доме 1953 года постройки проживают 54 человека, их расселили во временное жилье.

"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Уфы следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей"), по факту хлопка газовоздушной смеси в двухэтажном многоквартирном жилом доме в Уфе", - отмечается в сообщении.

По информации следствия, телесные повреждения получили 31-летний мужчина, 37-летняя женщина и ее 15-летний сын. По предварительным данным, нарушений в работе газового оборудования в доме ранее зафиксировано не было.