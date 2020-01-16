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В МАК назвали причину скатывания самолета в реку при посадке в Сочи в 2018 году

По данным комитета, инцидент произошел из-за игнорирования экипажем предупреждений и посадки на неподходящую полосу.
Описание
© Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сочи в 2018 году из-за игнорирования экипажем предупреждений и посадки на неподходящую полосу. Об этом говорится в итоговом отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"К выкатыванию воздушного судна за пределы ВПП, его разрушению и пожару привели следующие факторы: неоднократное игнорирование экипажем предупреждений бортовых систем о сдвиге ветра, что при попадании в горизонтальный сдвиг ветра (со встречного на попутный) на малой высоте привело к приземлению на удалении 1285 м от входного торца ВПП (с перелетом 385 м от зоны точного приземления) на повышенной приборной скорости и с попутной составляющей ветра; выполнение посадки на ВПП, средний нормативный коэффициент сцепления которой, согласно расчетам, был менее 0,3, что не позволяло выполнять посадку согласно действующим нормативным документам", - говорится в отчете МАК.

Комиссия МАК также пришла к выводу, что экипаж нарушил положения руководства по летной эксплуатации самолета и руководства по производству полетов авиакомпании, проигнорировав сигнализацию о сдвиге ветра. Также экипаж использовал автопилот при полете в этих условиях, что привело к разбалансированному положению самолета по скорости на момент перехода на ручное управление.

В отчете отмечается, что авиакомпания провела недостаточную профилактическую работы после предыдущих случаев несвоевременной реакции экипажей на сигнализацию о сдвиге ветра. Также экипаж недостаточно подготовлен к таким условиям посадки, что вызвало его повышенное психоэмоциональное состояние. Еще одним сопутствующим происшествию фактором стало неэффективное торможение в процессе пробега самолета из-за недостаточного сцепления между шасси и поверхностью ВПП. В свою очередь недостаточное сцепление могло быть вызвано значительным количеством воды на полосе. В этой связи в МАК отметили невыполнение аэродромной службой требований о необходимости проверки состояния посадочной полосы после ливня.

Рекомендации МАК

Для повышения безопасности полетов после ЧП в Сочи в своем отчете МАК рекомендует авиационным властям рассмотреть целесообразность определения перечня ВПП, выкатывание за пределы которых несет существенные риски, и установить на них специальные тормозящие покрытия или другие устройства торможения. Также предлагается рассмотреть возможность введения специальных требований и методик для психологической оценки летного состава на предмет уровня адаптации или дезадаптации.

Руководителям авиакомпаний рекомендуется провести дополнительные занятия с летным составом. В частности, стоит отработать порядок производства полетов, в том числе по принятию решения на выполнение посадки в условиях грозовой деятельности в районе аэродрома, действия при предупреждении о сдвиге ветра и при отклонении от критериев стабилизированного захода после контрольной высоты, взаимодействие в экипаже в процессе посадки.

Прибывший в Сочи в ночь на 1 сентября 2018 года из Москвы самолет авиакомпании Utair скатился с ВПП в реку, в результате были разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. На борту лайнера находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. В результате ЧП 18 человек получили травмы, трое из них были госпитализированы, погиб сотрудник аэропорта, который помогал эвакуировать людей. Авиакомпания заявляла, что выплатит компенсации, но часть пассажиров и юристы посчитали сумму недостаточной.

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