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Три торговых центра в Подмосковье проверяют из-за сообщения с угрозой взрыва

Угрозы взрыва поступили в ТЦ "Белая Дача" в Котельниках, ТЦ "Вегас" и "Чайна Таун" в Ленинском городском округе Московской области

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб проверяют три торговых центра в Подмосковье из-за сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в ТЦ "Белая Дача" в Котельниках, ТЦ "Вегас" и "Чайна Таун" в Ленинском городском округе Московской области. На место выехали сотрудники оперативных служб для проверки информации и обследования территории", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг сообщения о "минировании" поступили в десять районных судов, 15 школ и пять детских садов, храм Христа Спасителя, городскую клиническую больницу имени В. М. Буянова в Москве. В настоящий момент значительная часть объектов уже проверены, информация о минировании оказалась ложной.

Волна "минирований" началась с ноября 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины, вузы. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

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