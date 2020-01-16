Сотрудника охраны Роскосмоса Юрия Гагарина обокрали в Москве

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники украли с банковской карты мужчины в Москве более 20 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Неизвестный путем нескольких транзакций совершил тайное хищение денежных средств с банковской карты. Заявитель ее никому не передавал, пароль также никому не сообщал, банковскую карту и документы не терял. Причиненный ущерб составил 20 615 рублей", - сказали в главке. По данному факту возбуждено уголовное дело ст. 158 УК РФ ("Кража").

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, с заявлением в полицию обратился сотрудник Роскосмоса Юрий Гагарин.

В Роскосмосе в свою очередь сообщили, что потерпевший является не сотрудником госкорпорации, а работником его подведомственной организации. "В связи с сообщениями СМИ касательно противоправных действий в отношении Юрия Гагарина сообщаем, что Юрий Евгеньевич Гагарин не работает в госкорпорации "Роскосмос", - пояснили там, уточнив, что мужчина является сотрудником ФГУП НТЦ "Охрана" (подведомственная организация).