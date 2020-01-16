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Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки

Решается вопрос об избрании Виктору Половникову меры пресечения
Глава МВД по Республике Коми Виктор Половников Министерство внутренних дел по республике Коми
Описание
Глава МВД по Республике Коми Виктор Половников
© Министерство внутренних дел по республике Коми

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Следователи задержали главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми по материалам республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по Республике Коми, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сообщили в СК.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователи при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ выясняют обстоятельства совершенного преступления и закрепляют доказательственную базу.

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