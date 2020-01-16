Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Следователи задержали главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми по материалам республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по Республике Коми, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сообщили в СК.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователи при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ выясняют обстоятельства совершенного преступления и закрепляют доказательственную базу.