В Кабо-Верде умер российский моряк, задержанный по делу о контрабанде наркотиков

ПРЕТОРИЯ, 16 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Республике Кабо-Верде сообщило, что 14 января в больнице города Прая после осложнений, вызванных хроническим язвенным колитом, скончался российский гражданин Сергей Животов. Соответствующая информация размещена в четверг на посольском сайте.

Сергей Животов был членом экипажа судна ESER, задержанного в январе 2019 года в порту Прая на западе Африки по подозрению в контрабанде наркотиков. Российский моряк был 5 января переведен из тюрьмы "Сан Мартиньш" в городскую больницу в связи с резким ухудшением самочувствия. О случившемся незамедлительно были проинформированы его родственники.

Посольство РФ проводит консультации по организации транспортировки тела моряка в Мурманск, где он проживал.

Шедшее под флагом Панамы грузовое судно ESER, на котором находились российские моряки, было задержано в порту Прая 31 января 2019 года. По данным посольства РФ в Кабо-Верде, правоохранительные органы подозревают моряков в контрабанде наркотиков - более девяти тонн кокаина. 3 февраля власти Кабо- Верде приняли решение поместить всех россиян под стражу в тюрьму "Сан Мартиньш".