Мосгорсуд отменил штраф дизайнеру Коновалову, у которого после задержания выявили перелом

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение оштрафовать дизайнера Константина Коновалова, задержанного перед началом несогласованной акции 27 июля 2019 года у мэрии Москвы, после чего у него был диагностирован перелом ноги. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Федор Сирош.

"Мосгорсуд отменил постановление Савеловского суда о штрафе моему доверителю и обязал суд первой инстанции рассмотреть его дело об административном нарушении повторно", - сказал защитник.

Коновалова задержали за несколько часов до начала несанкционированной акции 27 июля, после задержания врачи диагностировали у него перелом ноги. При этом в ответе на его обращение в Следственный комитет РФ говорится, что действия сотрудников правоохранительных органов были правомерными. Сам же дизайнер утверждал впоследствии, что утром 27 июля, за несколько часов до начала акции, он совершал пробежку по Тверской улице неподалеку от здания мэрии.

Позднее Коновалов опубликовал в соцсетях постановление суда, который назначил ему штраф в 10 тыс. рублей за нарушение правил проведения митингов.