В Калмыкии СК возбудил дело в связи с убийством отчимом пятилетнего ребенка-инвалида

ЭЛИСТА, 16 января. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Калмыкии возбудили уголовное дело в отношении жителя республики, убившего пятилетнего ребенка-инвалида - сына своей сожительницы. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя поселка Ики-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия по факту убийства пятилетнего ребенка, являющегося инвалидом детства, по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Ребенок являлся сыном его сожительницы", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил мальчика, он получил множественные травмы головы, туловища и конечностей, от которых умер на месте происшествия, уточнили в пресс-службе ведомства.

"Подозреваемый ранее не судим, он задержан. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления", - добавили в пресс-службе.

Сейчас следователи регионального СК проверяют условия жизни и воспитания ребенка, также они проверят деятельность должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Уголовное дело постановлено на контроль руководства следственного управления по Республике Калмыкия.