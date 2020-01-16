Адвокат просит ГП проверить законность перевода "школьного стрелка" на домашнее лечение

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Старшеклассник, застреливший учителя географии и полицейского в школе в Отрадном в феврале 2014 года, которого суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное психиатрическое лечение, переведен на амбулаторное лечение и вернулся домой. В этой связи потерпевшая сторона просит Генеральную прокуратуру проверить законность его освобождения, сообщил ТАСС представитель семьи погибшего учителя Игорь Трунов.

"Врачи Смоленской психиатрической больницы для подростков при очередном переосвидетельствовании в 2017 году дали медицинское заключение, что он может амбулаторно находиться и лечиться дома. Таким образом, он более двух лет назад ушел от ответственности после убийства двух человек, в настоящее время просто отмечается по месту жительства в Москве и никаких врачей не посещает. В связи с этим мы подали заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку законности вынесенного судебного решения об освобождении его от дальнейшего лечения и нахождения в психиатрической больнице", - рассказал защитник. Он добавил, что о соответствующем судебном решении потерпевшим стало известно только сейчас.

Комментариями врачей больницы и представителей старшеклассника ТАСС пока не располагает.

По словам Трунова, старшекласснику была присвоена инвалидность, из пособия по которому он выплачивает ежемесячно на содержание несовершеннолетнего ребенка погибшего учителя 1 тыс. рублей. "Практика в таких случаях следующая: срок принудительного лечения обычно сопоставим с тем сроком заключения в колонии, который человек получил бы в качестве наказания за совершенное преступление, а это 10 лет", - пояснил юрист.

Он также считает, что подсудимый - "абсолютно вменяемый человек". "Мы еще на стадии следствия, а также рассмотрения дела в суде неоднократно указывали, что психиатрическая экспертиза в отношении подростка проводилась с огромным количеством нарушений", - отметил адвокат.

Дело "школьного стрелка"

Стрельба в школе в Отрадном произошла 3 февраля 2014 года. Старшеклассник, пронеся в школу ружье, выстрелил в классе в учителя географии Андрея Кириллова, который погиб на месте. Услышав стрельбу, школьный охранник сообщил о ЧП в правоохранительные органы. Когда прибывшие полицейские вошли в школу, подросток открыл стрельбу в их сторону, ранив старшего сержанта Владимира Крохина и застрелив прапорщика Сергея Бушуева. Подростку предъявили обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

3 марта 2015 года Бутырский суд Москвы отправил его на принудительное лечение и исключил из обвинения статью УК РФ "Захват заложников". По результатам экспертизы школьника признали невменяемым. В ноябре 2015 года президиум Мосгорсуда признал незаконным решение о направлении его на принудительное лечение, удовлетворив кассационную жалобу потерпевших. Дело было направлено на пересмотр в Московский окружной военный суд, который, рассмотрев дело, освободил подростка от уголовной ответственности, направив его снова на принудительное психиатрическое лечение. Позднее Верховный суд России признал это решение законным.

Кроме того, Бутырский районный суд ранее взыскал с родителей "школьного стрелка" - Виктора и Ирины Гордеевых - в пользу матери и вдовы убитого учителя Андрея Кириллова по 700 тыс. рублей. Суд также обязал их ежемесячно выплачивать на содержание несовершеннолетнего ребенка по 34 тыс. рублей. Суд также взыскал с ответчиков 936 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты на несовершеннолетнего.