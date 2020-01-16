Самолет SSJ-100 "ИрАэро" совершил экстренную посадку вблизи Домодедово

ИРКУТСК, 16 января. /ТАСС/. Самолет SSJ-100 иркутской авиакомпании "ИрАэро" в четверг совершил экстренную посадку на строящуюся полосу в аэропорту "Домодедово", пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"Строящаяся полоса в Домодедово. Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку. Рейс из Сабетты (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Домодевово. Это вахтовые, скорее всего, пассажиры. К сожалению, нам не ясны все обстоятельства произошедшего, но точно можем казать, что никто из людей и техника не пострадали", - сказал собеседник агентства.

Как подтвердили в пресс-службе аэропорта, посадка самолета Sukhoi SuperJet 100 прошла штатно. "Самолет авиакомпании "ИрАэро", следовавший по маршруту Сабетта - Москва, произвел посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу, расположенную вблизи аэродрома Домодедово. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента нет", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в экстренных службах уточнили, что борт повреждений не получил, для выяснения причин случившегося Росавиация формируют комиссию. "В связи с внештатной посадкой в аэропорту Домодедово самолета Sukhoi Superjet Росавиация приступила к формированию комиссии по расследованию данного инцидента", - сказал собеседник агентства. Всех пассажиров и их багаж доставили в терминал.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварийной посадки самолета, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП). "В связи с данным происшествием Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводится проверка. Его причины и обстоятельства устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в ММТП.

Также информация о происшествии направлена надзирающему за деятельностью авиакомпании Иркутскому транспортному прокурору.