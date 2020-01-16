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Дела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане

Суд Москвы приговорил бывшего вице-премьера кабмина Дагестана Исаева к 4,5 года колонии

Его признали виновным в пособничестве в растрате

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии бывшего заместителя председателя правительства Республики Дагестан Шамиля Исаева, признав виновным в пособничестве в растрате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Лефортовского районного суда города Москвы Исаев Шамиль Абдулаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч . 4 ст. 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь.

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Гражданский иск ГКУ "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" удовлетворен судом частично, с Исаева взыскано 56 млн рублей.

Дагестанский экс-чиновник признан виновным в присвоении средств, выделенных на ремонт туристической базы "Орлиное гнездо" в Гунибском районе Дагестана. Свою вину он не признал.

Исаев был задержан в феврале 2018 года вместе с другими дагестанскими чиновниками, в том числе врио председателя правительства Абдусамадом Гамидовым и врио заместителем председателя правительства Раюдином Юсуфовым. В октябре прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Гамидова к 6,5 года колонии, а Юсуфова - к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о присвоении 41 млн рублей.

Теги
РоссияДагестанДела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
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