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В СИЗО Калининграда обнаружили тело арестованного

По данным источника в силовых структурах региона, на теле умершего есть следы самоубийства

КАЛИНИНГРАД, 16 января. /ТАСС/. Следственное управление СК по Калининградской области начало проверку в связи со смертью 55-летнего арестованного в следственном изоляторе в Калининграде. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель ведомства Наталья Гацко.

"Мы проводим проверку по факту гибели 55-летнего арестованного в следственном изоляторе в Калининграде", - сказала представитель следственного управления.

Собеседница сообщила, что тело обнаружили в изоляторе днем в среду, 15 января, однако не уточнила причины его смерти.

По данным источника ТАСС в силовых структурах региона, на теле умершего есть следы самоубийства.

Теги
РоссияКалининградская область
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