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Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновской области увеличилось до 16 человек

Из них госпитализировали шесть человек

УЛЬЯНОВСК, 16 января. /ТАСС/. Число пострадавших в аварии с автобусом на трассе в Ульяновской области выросло до 16 человек. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Ранее в пресс-службе Минздрава региона сообщали о 14 пострадавших. По информации управления МВД по региону, в момент ДТП в автобусе находились 19 человек.

"На данный момент всего за медицинской помощью обратились 16 человек. Из них были госпитализированы шесть человек", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе пояснили, что пять человек доставили в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова. Беременную женщину направили в Карсунскую центральную районную больницу для обследования. Еще 10 человек, обратившихся за медицинской помощью, после осмотра врачей отправили на амбулаторное лечение. На данный момент в тяжелом состоянии остаются два человека, у них переломы позвоночника и другие травмы.

По предварительным данным, ДТП произошло в четверг утром на 114-м км трассы Карсун - Ростислаевка Карсунского района Ульяновской области. Из-за гололедицы пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет и опрокинулся. Сотрудники управления СК по Ульяновской области проводят проверку.

Теги
РоссияУльяновская область
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