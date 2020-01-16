Вопрос о мере пресечения главе МВД Коми планируют решить 17 января

СЫКТЫВКАР, 16 января. /ТАСС/. Вопрос об избрании меры пресечения задержанному по подозрению в получении взятки главе МВД по Республике Коми Виктору Половникову будет рассматривать Сыктывкарский городской суд. Как сообщил ТАСС помощник председателя суда Игорь Ноговицин, материалы от следствия в суде ожидают 17 января.

"Меру пресечения сегодня избирать не будут. Ждем [материалы] завтра", - сказал собеседник агентства.

В четверг пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что следователи по материалам УФСБ задержали главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В пресс-службе МВД по Республике Коми ТАСС отказались отвечать на вопрос, начата ли внутренняя проверка после задержания руководителя.

"Мы не комментируем данную ситуацию", - сказали в пресс-службе.