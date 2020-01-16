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Источник: пилот, посадивший самолет на строящуюся ВВП в Домодедово, мог перепутать полосу

Следователи устанавливают причины случившегося
SSJ-100 авиакомпании "Ираэро" Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
SSJ-100 авиакомпании "Ираэро"
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пилот Sukhoi Superjet мог перепутать взлетно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово и посадить самолет на строящуюся. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пилот мог перепутать взлетно-посадочную полосу и приземлиться на строящуюся, формально между ними порядка 280 м", - сказал собеседник агентства, отметив, что видимость была максимальной. По его словам, это не первый такой случай: в аэропорту Краснодара в 2015 году самолет тоже сел на строящуюся полосу в штатном режиме.

В компании-производителе самолета - "Гражданских самолетах Сухого" (ГСС) - отметили, что, по данным экипажа, технических проблем у воздушного судна не было.

"ГСС своевременно получает всю информацию. По данным экипажа, технических неисправностей на воздушном судне не было. Посадка прошла в штатном режиме, по расписанию. Экстренной ее называть нельзя. SSJ-100 в очередной раз подтвердил свою надежность, совершив посадку в нестандартных условиях. Все обстоятельства будут изучены специальной комиссией с участием специалистов компании-производителя самолета", - отметили в компании.

Следователи устанавливают причины посадки самолета авиакомпании "ИрАэро" на недостроенную взлетно-посадочную полосу в Домодедово.  "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала  ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская.

Ранее сообщалось, что самолет "Сухой Суперджет" авиакомпании "ИрАэро", следовавший по маршруту Сабетта - Москва, произвел посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу, расположенную вблизи аэродрома Домодедово. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших в результате инцидента нет. В экстренных службах уточнили, что борт повреждений не получил, для выяснения причин случившегося Росавиация формируют комиссию. Всех пассажиров и их багаж доставили в терминал.

В новость были внесены изменения (18:29 мск) - добавлены подробности.

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