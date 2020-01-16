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Горевший в Норвегии российский траулер отбуксируют в Берген

В декабре 2019 года траулер "Бухта Наездник" подняли из воды и начали готовить к буксировке к месту разделки

ХЕЛЬСИНКИ, 16 января. /ТАСС/. Рыболовный траулер "Бухта Наездник", в конце сентября прошлого года загоревшийся и позднее притопленный в норвежском порту Тромсе, будет отбуксирован в корабельный док в Бергене. Об этом сообщило в четверг Норвежское телеграфное бюро.

На место для этого прибыли два буксировочных судна. Операция началась в 14:00 по местному времени (16:00 мск).

В декабре траулер был поднят из воды и его начали готовить к буксировке к месту разделки.

Пожар на борту траулера "Бухта Наездник" произошел в порту Тромсе в Норвегии 25 сентября 2019 года. Днем позже судно было притоплено, чтобы погасить огонь водой. Все 29 членов экипажа были эвакуированы с борта на берег и позднее отправлены домой. Траулер был застрахован.

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Норвегия
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