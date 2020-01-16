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Россиянин Алексей Бурков намерен в суде США признать вину по некоторым пунктам обвинениям

Адвокат Грэгори Стэмбо сообщил, что к 23 января будет опубликован документ с деталями признания россиянином вины

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Экстрадированный из Израиля в США россиянин Алексей Бурков намерен 23 января признать свою вину по ряду пунктов обвинения на слушаниях в федеральном суде города Александрия (штат Вирджиния), тем самым изменив свое первоначальное заявление. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в четверг адвокат россиянина Грэгори Стэмбо.

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"Бурков намерен заявить о признании вины по некоторым пунктам обвинения 23 января", - отметил юрист. По его словам, к следующему четвергу будет опубликован документ с деталями признания россиянином вины. Бурков 22 ноября прошлого года заявил в суде Александрии о своей невиновности.

Дело Буркова

Власти США обвиняют Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюремного заключения. В частности, американская сторона подозревает, что Бурков управлял сайтом Cardplanet. Через него продавались номера краденых банковских карт, многие из которых принадлежали гражданам США. Данная деятельность, по утверждению Минюста, привела к "мошенническим покупкам на американские кредитки на сумму более $20 млн".

Помимо этого, Буркова обвиняют в управлении еще одним сайтом, который "служил клубом только для приглашенных, где киберпреступники могли рекламировать украденное ими имущество, такое как личные данные, а также вредоносное программное обеспечение и преступные услуги - отмывание денег и хакерство". Россиянин был доставлен в США в ноябре и тогда же впервые предстал перед федеральным судом в Александрии.

Процесс в Израиле

Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал ордер на выдачу Буркова Соединенным Штатам 30 октября прошлого года. 3 ноября защита россиянина подала апелляцию на его решение, а сам Бурков - прошение об аннулировании ордера. 10 ноября Высший суд справедливости Израиля отклонил прошение россиянина об отмене экстрадиции в США.

Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу Вашингтона во время прохождения паспортного контроля при выезде из еврейского государства, его дело рассматривалось Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме.

Американские власти настаивали на выдаче россиянина в связи с якобы имеющимися у них доказательствами его причастности к киберпреступлениям. Российская сторона также направляла в Израиль запрос на экстрадицию Буркова.

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