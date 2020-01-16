В Ингушетии возбудили уголовное дело после разрушения вандалами средневековых башен

МАГАС, 16 января. /ТАСС/. Правоохранители в Ингушетии возбудили уголовное дело после того, как вандалы разобрали арочные проемы в средневековых родовых башнях комплекса Бейни на территории Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры республики.

"В прокуратуре Джейрахского района изучены материалы уголовного дела, возбужденного отделением МВД России по району по факту причинения повреждений объектам культурного наследия (средневековым башням) по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ, включенных в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей"). Прокуратурой района постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным", - говорится в сообщении.

15 декабря 2019 года неустановленные лица нарушили исторический облик башенного комплекса Бейни, башни Бэрер-Гала и усадьбы Утен-Гала. В них были выбиты камни из общих и фасадных кладок, а также арочные камни дверных проемов. Дальнейшее расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура района.

Комплекс Бейни, башня Бэрер-Гала, усадьба Утен-Гала включены в перечень выявленных объектов культурного наследия Ингушетии.

Занимающий 65 тыс. га Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник расположен в Джейрахском районе Ингушетии - единственном горном районе республики. Там сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал.

Башенный комплекс Бейни расположен на южном склоне Столовой горы и включает в себя восемь жилых башен с различными пристройками и каменными оборонительными стенами. Как и все башенные комплексы на территории Ингушетии, Бейни являлось родовым поселением и имеет фамильное значение для потомков ингушей, проживавших ранее в этих башнях.