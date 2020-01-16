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Новое дело возбудили в отношении обвиняемого в подготовке теракта в Крыму

Адвокат Олега Приходько сообщил, что новое дело возбудили за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Свою вину подозреваемый не признает

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Новое уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатки возбудили в отношении Олега Приходько, обвиняемого в подготовке взрыва в одном из административных зданий в Крыму. Об этом сообщил ТАСС адвокат Олега Приходько Назим Шейхмамбетов.

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10 октября Приходько задержали в Крыму по подозрению в подготовке взрыва в одном из административных зданий. В тот же день Киевский районный суд Симферополя арестовал его до 10 декабря. Следствие просило арестовать подозреваемого, поскольку у него есть украинский паспорт, и он может скрыться за границей. 6 декабря суд продлил арест Приходько до 10 февраля 2020 года.

"Нас ознакомили с результатами ранее назначенных экспертиз и ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ"). Это уголовное дело, как нам стало известно, было возбуждено в конце прошлого года. На данный момент его соединили с ранее возбужденными. На данный момент Олег Аркадьевич обвиняется по трем статьям: незаконное изготовление взрывчатых веществ, попытка совершения террористического акта и добавилось незаконное приобретение и хранение", - сказал Шейхмамбетов.

По словам адвоката, Приходько вину в совершении этого преступления не признает, как и по другим уголовным делам. "Считает, что взрывчатку подбросили. В ночь с 9 на 10 октября в здании ФСБ, где он находился, у него незаконно отобрали образцы биологического материала. Полагает, что это было сделано с целью нанесения материала на взрывчатые вещества. Как нам стало известно, экспертиза подтвердила, что имеются его образцы на элементах взрывчатых веществ", - сказал адвокат. Защитник отметил, что новое обвинение - это дополнительный аргумент для следствия и суда, чтобы приговорить Приходько к большему сроку лишения свободы.

В принадлежащем Приходько гараже правоохранители обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью, тротиловую шашку, поражающие элементы, запал. По его словам, в гараже была обустроена мастерская по производству кованых решеток. Адвокат считает, что взрывчатые вещества его подзащитному могли подбросить.

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