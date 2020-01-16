Глава бурятского отделения "Единой Россия" исключен из партии после ДТП с гибелью человека

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президиум генсовета "Единой России" в четверг исключил из партии и снял с должности секретаря бурятского отделения партии Баира Жамбалова после инцидента с ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.

В ходе заседания об этом происшествии рассказал заместитель секретаря генсовета единороссов Александр Хинштейн. По его словам, автомобиль, который участвовал в ДТП, принадлежит Жамбалову.

"Мы не знаем, кто совершил ДТП, кто был за рулем этого внедорожника, но все действия Жамбалова бросают тень на партию, на органы власти. В этой связи, уважаемые коллеги, я бы хотел поставить на обсуждение вопрос об исключении Баира Жамбалова из членов партии "Единая Россия", что автоматически лишит его статуса нашего секретаря", - сказал Хинштейн.

Он уточнил, что инцидент произошел в Бурятии, "на внедорожнике была сбита 17-летняя девушка". "Совершивший ДТП водитель скрылся с места происшествия, девушка скончалась. Возбуждено уголовное дело", - подчеркнул Хинштейн.

По его словам, авария случилась 5 января. "Какое-либо публичное заявление Жамбалов сделал только 12 января, при этом честно скажу - абсолютно невнятное, неаргументированное, не вызывающее никакого доверия. Он в свое оправдание утверждает, что в действительности за рулем автомобиля находился не он, а его товарищ", - подчеркнул замсекретаря генсовета единоросов.