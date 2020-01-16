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В Татарстане возбудили дело после видео с жалобами воспитанников приюта

Воспитанницы приюта в Рыбно-Слободском муниципальном районе региона сообщили на видео о случаях сексуального насилия со стороны сотрудника учреждения

КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после размещения в соцсетях видеозаписи, на которой воспитанники социального приюта в Татарстане рассказывают о посягательствах на их половую неприкосновенность со стороны сотрудника учреждения. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах республики.

"[Возбуждено дело] по факту, в отношении неустановленного лица", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Татарстану, при мониторинге сети интернет обнаружено видео, на котором воспитанницы одного из социальных приютов Рыбно-Слободского муниципального района сообщили, что с августа 2019 года по 15 января 2020 года сотрудник приюта совершал в отношении четырех девочек 2006-2010 годов рождения действия сексуального характера.

Региональная прокуратура и следственное управление СК РФ по республике сообщили о проверке данных, изложенных в видеоролике.

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