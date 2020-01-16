Суд продлил арест начальнику СИЗО-1 Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 16 января. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы продлил на три месяца арест начальнику СИЗО-1 Махачкалы Дауду Давыдову, подозреваемому в получении взятки, превышении полномочий и вымогательстве. Об этом ТАСС сообщил источник в суде.

"Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Давыдову арест до 17 апреля", - сообщил собеседник.

Сотрудники силовых структур в ноябре прошлого года задержали восемь бывших и действующих сотрудников дагестанского управления ФСИН, в том числе начальника СИЗО-1 Давыдова. Им предъявили обвинения по разным статьям УК РФ, связанным со взяточничеством, растратой, превышением полномочий и мошенничеством. Давыдов был арестован до 17 января.