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В Москве трое детей пострадали при ссоре соседей в коммунальной квартире

Одну из девочек госпитализировали, однако ее жизни и здоровью ничего не угрожает

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Три девочки пострадали в ходе ссоры между соседями в коммунальной квартире в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По предварительным данным, вечером 16 января в результате бытовой ссоры между соседями по коммунальной квартире в центре Москвы их дети получили телесные повреждения. Одна из девочек госпитализирована, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказала Иванова.

В связи с инцидентом начата доследственная проверка. Следователи опрашивают очевидцев конфликта.

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