Источник: заместителя мэра Ярославля задержали по подозрению в получении взятки

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Бадаев задержан. Подозревается в получении взятки", - сказал источник.

В следственном управлении СК РФ по Ярославской области ТАСС информацию пока не прокомментировали. В пресс-службе мэрии Ярославля ТАСС сообщили, что не располагают данными о случившемся.

Ранее Бадаев работал в администрации Переславля-Залесского, он был заместителем мэра по вопросам градостроительства и архитектуры. К работе в мэрии приступил в начале 2019 года.