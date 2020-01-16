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Источник: заместителя мэра Ярославля задержали по подозрению в получении взятки

В следственном управлении СК РФ по Ярославской области информацию пока не прокомментировали

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Бадаев задержан. Подозревается в получении взятки", - сказал источник.

В следственном управлении СК РФ по Ярославской области ТАСС информацию пока не прокомментировали. В пресс-службе мэрии Ярославля ТАСС сообщили, что не располагают данными о случившемся.

Ранее Бадаев работал в администрации Переславля-Залесского, он был заместителем мэра по вопросам градостроительства и архитектуры. К работе в мэрии приступил в начале 2019 года.

Теги
РоссияЯрославская область
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