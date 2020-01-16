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В Петербурге маршрутка насмерть сбила пешехода

Обстоятельства происшествия выясняются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Маршрутка насмерть сбила пешехода на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.

"По предварительной информации, в Выборгском районе на Выборгском шоссе у дома 208 водитель (мужчина 1957 года рождения), управляя микроавтобусом "Газель" (маршрутка К-01), совершил наезд на пешехода - мужчину на вид 60 лет. От полученных травм пешеход скончался", - говорится в сообщении.

В УГИБДД добавили, что авария произошла не на пешеходном переходе. Проводится проверка.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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