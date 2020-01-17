В Ивановской области в частном доме возник пожар

ТАСС, 17 января. Пожарные потушили возгорание в частном жилом доме на площади 100 кв. м в городе Вичуга Ивановской области. В результате пожара есть пострадавшие, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Клубная, д. 8. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 01:28 происходило горение частного дома. <…> Имеются пострадавшие. В результате пожара поврежден частный дом на площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Потушить полностью пожар удалось в 02:10. В ликвидации были задействованы 26 человек и 10 единиц техники.